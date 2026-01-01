Soirée Aqua Karaoké Commercy

Soirée Aqua Karaoké Commercy jeudi 15 janvier 2026.

Soirée Aqua Karaoké

Rue Colonel Beltrame Commercy Meuse

Tarif : – –

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-15 19:00:00
fin : 2026-01-15 19:45:00

2026-01-15

Tout public
Rue Colonel Beltrame Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 9 71 00 77 03  aquamosa@vert-marine.com

L’événement Soirée Aqua Karaoké Commercy a été mis à jour le 2026-01-06 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS