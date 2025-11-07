Soirée Aqua Zen La Bresse
Soirée Aqua Zen La Bresse vendredi 7 novembre 2025.
Soirée Aqua Zen
2A Rue des Proyes La Bresse Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 16:30:00
fin : 2025-11-07 20:30:00
2025-11-07
Venez participez à la soirée aqua zen, le vendredi 7 novembre 2025, pour adultes et ados (14 ans +) avec différentes activités 17h00 Tai-chi-chuan; 18h00 Aquarelax; 18h30 et 19h30 Cohérence cardiaque; 19h30 Aquarelax; 20h00 Méditation bols tibétains. Avec en nouveauté un atelier de découverte de soi avec Odile, sauna & Hammam et Tisanerie. Sur réservation au 03 29 26 21 20 ou par mail à accueil-piscine@cchautesvosges.fr.Adultes
+33 3 29 26 21 20 accueil-piscine@cchautesvosges.fr
English :
Come and take part in the aqua zen evening on Friday, November 7, 2025, for adults and teens (14+) with various activities: 5:00 pm: Tai-chi-chuan; 6:00 pm: Aquarelax; 6:30 pm and 7:30 pm: Cardiac coherence; 7:30 pm: Aquarelax; 8:00 pm: Tibetan bowls meditation. With a new self-discovery workshop with Odile, sauna & Hammam and herbal tea. Reservations required on 03 29 26 21 20 or by e-mail at accueil-piscine@cchautesvosges.fr.
German :
Nehmen Sie am Freitag, dem 7. November 2025, am Aqua-Zen-Abend für Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren) mit verschiedenen Aktivitäten teil: 17.00 Uhr: Tai-Chi-Chuan; 18.00 Uhr: Aquarelax; 18.30 und 19.30 Uhr: Herzkohärenz; 19.30 Uhr: Aquarelax; 20.00 Uhr: Tibetanische Klangschalen-Meditation. Neu ist ein Workshop zur Selbstfindung mit Odile, Sauna & Hammam und Kräutertee. Reservierung unter 03 29 26 21 20 oder per E-Mail an accueil-piscine@cchautesvosges.fr.
Italiano :
Venite a partecipare alla serata aqua zen di venerdì 7 novembre 2025, per adulti e adolescenti (dai 14 anni in su), con una serie di attività: ore 17.00: Tai-chi-chuan; ore 18.00: Aquarelax; ore 18.30 e 19.30: Coerenza cardiaca; ore 19.30: Aquarelax; ore 20.00: Meditazione con ciotola tibetana. Con un nuovo laboratorio di auto-scoperta con Odile, sauna & Hammam e tisane. Prenotazione obbligatoria allo 03 29 26 21 20 o via e-mail a accueil-piscine@cchautesvosges.fr.
Espanol :
Participe en la velada aqua zen del viernes 7 de noviembre de 2025, para adultos y adolescentes (a partir de 14 años), con diversas actividades: 17.00 h: Tai-chi-chuan; 18.00 h: Aquarelax; 18.30 y 19.30 h: Coherencia cardiaca; 19.30 h: Aquarelax; 20.00 h: Meditación con cuencos tibetanos. Con un nuevo taller de autodescubrimiento con Odile, sauna & Hammam y tisanas. Reserva previa en el 03 29 26 21 20 o por correo electrónico a accueil-piscine@cchautesvosges.fr.
