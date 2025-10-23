Soirée Aquabike pour adultes Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Soirée Aquabike pour adultes Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux jeudi 23 octobre 2025.

Soirée Aquabike pour adultes

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:45:00

fin : 2025-10-23 19:15:00

Date(s) :

2025-10-23

Venez bouger durant les vacances de Toussaint ! Ambiance conviviale, énergie garantie, bien-être assuré de 18h45 à 19h15. Sur Réservation.

.

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr

English :

Get moving during the All Saints’ vacation! A friendly atmosphere, guaranteed energy and well-being from 6.45pm to 7.15pm. Reservations required.

German :

Bewegen Sie sich während der Allerheiligenferien! Gesellige Atmosphäre, garantierte Energie, garantiertes Wohlbefinden von 18:45 bis 19:15 Uhr. Auf Reservierung.

Italiano :

Muoversi durante le vacanze autunnali! Atmosfera amichevole, energia garantita e benessere assicurato dalle 18.45 alle 19.15. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Póngase en movimiento durante las vacaciones de otoño! Ambiente agradable, energía garantizada y bienestar garantizado de 18.45 a 19.15 h. Reserva obligatoria.

L’événement Soirée Aquabike pour adultes Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire