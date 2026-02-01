Soirée aquaboxing Centre aquatique Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soirée aquaboxing

Centre aquatique 63 la Rêterie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 19:15:00

fin : 2026-02-16 20:15:00

Date(s) :

2026-02-16

Habituellement proposé uniquement dans le cadre des activités annuelles, l’aquaboxing fait son grand retour pendant les vacances d’hiver avec une soirée spéciale. Cette activité, mêlant aquagym et boxe (pieds et poings), sera proposée sur deux créneaux au choix 19h15 ou 20h. Chaque séance comprendra 30 minutes d’effort, suivies de 30 minutes de détente à l’espace bien-être (saunas, hammam et jacuzzis).

Inscriptions à la piscine dès à présent. .

Centre aquatique 63 la Rêterie Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 55 47 11 48 piscine.sthilaire@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée aquaboxing

L’événement Soirée aquaboxing Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-02-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts