SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique ! Plourin-lès-Morlaix
SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique ! Plourin-lès-Morlaix vendredi 27 mars 2026.
SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique !
Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Hits 80’s à fond
Aquagym en mode rétro
Ambiance fun & énergique
12 € la soirée
Bandeau, leggings flashy, vibes vintage… viens bouger dans le bassin comme en 1985 !
Soirée privée Places limitées, réserve vite ! .
Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20
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English : SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique !
L’événement SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique ! Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX