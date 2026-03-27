SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique !

Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Hits 80’s à fond

Aquagym en mode rétro

Ambiance fun & énergique

12 € la soirée

Bandeau, leggings flashy, vibes vintage… viens bouger dans le bassin comme en 1985 !

Soirée privée Places limitées, réserve vite ! .

Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

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English : SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique !

L’événement SOIRÉE AQUAGYM ANNÉES 80 à l’Espace Aquatique ! Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX