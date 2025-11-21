Soirée Aquagym Piscine communautaire Étrépagny
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:30:00
2025-11-21
Bougez, amusez-vous et détendez-vous dans une ambiance conviviale et dynamique.
Au programme
Aqua Fun pour s’amuser dans l’eau
Aqua Battle pour se challenger entre amis
Aqua Zumba pour danser et se défouler
Venez seul(e) ou entre amis pour passer une soirée inoubliable sous le signe du sport.
Eau chauffée à 29°C.
À partir de 18 ans. .
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00
