Soirée Aquagym Piscine communautaire Étrépagny

Soirée Aquagym

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

Bougez, amusez-vous et détendez-vous dans une ambiance conviviale et dynamique.

Au programme

Aqua Fun pour s’amuser dans l’eau

Aqua Battle pour se challenger entre amis

Aqua Zumba pour danser et se défouler

Venez seul(e) ou entre amis pour passer une soirée inoubliable sous le signe du sport.

Eau chauffée à 29°C.

À partir de 18 ans. .

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00

