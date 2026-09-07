Soirée archives ouvertes : Ecole et affaires scolaires au début du XXè siècle, Mairie annexe – Les Ollières – Fillière, Fillière
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie annexe - Les Ollières - Fillière · Fillière
Informations pratiques
Soirée archives ouvertes : Ecole et affaires scolaires au début du XXè siècle Vendredi 18 septembre, 00h00 Mairie annexe – Les Ollières – Fillière Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T00:30:00+02:00
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Fillière organise 5 soirées archives ouvertes. De 17h30 à 19h elles seront encadrées par des intervenants qui pourront commenter les archives sélectionnées.
Rendez-vous le mercredi 16 septembre pour découvrir les archives des Ollières sur la thématique de l’école et des affaires scolaires au début du XXè siècle.
Des documents inédits seront à découvrir !
Mairie annexe – Les Ollières – Fillière 1 route du praz 74370 les ollières Fillière 74370 Les Ollières Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 22 82 32 http://commune-filliere.fr
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Fillière organise 5 soirées archives ouvertes. De 17h30 à 19h elles seront encadrées par des intervenants qui pourront commenter …
©Commune de Fillière
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