Soirée Aroma Rue Achille Henri Min Bernières-sur-Mer

Soirée Aroma

Rue Achille Henri Min Ancienne Mairie Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Vous aimez les huiles essentielles ? apprenez à connaitre leurs utilisations, précautions d’emploi et contre-indications

ALE vous invite à une soirée dédiée à l’aromathérapie. Participation libre.

Cette soirée sera animée par Olivier Beltoise, formateur reconnu dans le domaine des huiles essentielles.

Vous aimez les huiles essentielles ?

Vous souhaitez connaitre leurs utilisations, leurs précautions d’emploi et leurs contre-indications…

Afin de vous aider à répondre aux maux quotidiens et saisonniers, vous êtes invité à venir nous rejoindre.

Au cours de l’exposé, inhalation possible d’huiles essentielles. .

Rue Achille Henri Min Ancienne Mairie Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 78 97 36 72

English : Soirée Aroma

Do you like essential oils? Learn about their uses, precautions for use and contraindications

German : Soirée Aroma

Sie mögen ätherische Öle? Lernen Sie ihre Verwendung, Vorsichtsmaßnahmen und Gegenanzeigen kennen

Italiano :

Vi piacciono gli oli essenziali? Scoprite i loro usi, le precauzioni d’uso e le controindicazioni

Espanol :

¿Le gustan los aceites esenciales? Conozca sus usos, precauciones de empleo y contraindicaciones

L’événement Soirée Aroma Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-01 par Office de tourisme de Cœur de Nacre