Soirée Aroma Rue Achille Henri Min Bernières-sur-Mer
Soirée Aroma Rue Achille Henri Min Bernières-sur-Mer samedi 29 novembre 2025.
Soirée Aroma
Rue Achille Henri Min Ancienne Mairie Bernières-sur-Mer Calvados
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Vous aimez les huiles essentielles ? apprenez à connaitre leurs utilisations, précautions d’emploi et contre-indications
ALE vous invite à une soirée dédiée à l’aromathérapie. Participation libre.
Cette soirée sera animée par Olivier Beltoise, formateur reconnu dans le domaine des huiles essentielles.
Vous aimez les huiles essentielles ?
Vous souhaitez connaitre leurs utilisations, leurs précautions d’emploi et leurs contre-indications…
Afin de vous aider à répondre aux maux quotidiens et saisonniers, vous êtes invité à venir nous rejoindre.
Au cours de l’exposé, inhalation possible d’huiles essentielles. .
Rue Achille Henri Min Ancienne Mairie Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 78 97 36 72
English : Soirée Aroma
Do you like essential oils? Learn about their uses, precautions for use and contraindications
German : Soirée Aroma
Sie mögen ätherische Öle? Lernen Sie ihre Verwendung, Vorsichtsmaßnahmen und Gegenanzeigen kennen
Italiano :
Vi piacciono gli oli essenziali? Scoprite i loro usi, le precauzioni d’uso e le controindicazioni
Espanol :
¿Le gustan los aceites esenciales? Conozca sus usos, precauciones de empleo y contraindicaciones
