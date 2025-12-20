Soirée Arpentage Martin Eden de Jack London L’Etabli Neuvic

Soirée Arpentage Martin Eden de Jack London

L’Etabli 4 avenue du Général de Gaulle Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Renouant avec la tradition de l’arpentage, nous choisissons un livre pour la soirée et nous invitons chaque participant à en lire une partie à voix haute.

19h à l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Tarif 10 € (avec une boisson offerte)

Sur réservation

Renouant avec la tradition de l’arpentage, nous choisissons un livre pour la soirée et nous invitons chaque participant à en lire une partie à voix haute. Une bonne manière de découvrir une œuvre ensemble. Chaque personne présente lit un passage puis nous échangeons ensemble autour du livre. Vous repartirez certainement avec l’envie de le lire entièrement…

19h à l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Tarif 10 € (avec une boisson offerte)

Sur réservation

L’Établi des Compagnons de l’Imaginaire 06 72 84 70 86 .

L’Etabli 4 avenue du Général de Gaulle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 70 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Arpentage Martin Eden de Jack London

In keeping with the tradition of surveying, we choose a book for the evening and invite each participant to read part of it aloud.

7pm at l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Price: 10 ? (with a complimentary drink)

On reservation

L’événement Soirée Arpentage Martin Eden de Jack London Neuvic a été mis à jour le 2025-12-18 par Vallée de l’Isle en Périgord