Soirée Art et Essai VO Place José Bès Casteljaloux

Soirée Art et Essai VO

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

18h “Une page après l’autre”

20h30 “Dreams” Avertissement

Restez partager un en-cas entre les 2 films .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Art et Essai VO

L’événement Soirée Art et Essai VO Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne