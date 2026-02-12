Soirée Art et Essai VO Place José Bès Casteljaloux
Soirée Art et Essai VO Place José Bès Casteljaloux mardi 24 février 2026.
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
18h “Une page après l’autre”
20h30 “Dreams” Avertissement
Restez partager un en-cas entre les 2 films .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
