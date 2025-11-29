Soirée art pariétal et gastronomie Lascaux IV Montignac-Lascaux

Soirée art pariétal et gastronomie

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

16h30. Visite Prestige privée de 2 heures, et diner gastronomique signé par un chef étoilé au Guide Michelin, au cœur d’un des espaces de Lascaux IV. Sur réservation en ligne. 165€

Qui n’a pas rêvé de pouvoir profiter d’un lieu aussi emblématique que Lascaux après la fermeture au public ?

Vivez une soirée d’exception à Lascaux IV, à la croisée des chemins entre origines de l’Humanité et gastronomie.

Après une visite Prestige de 2h00, guidée à la lueur des torches, laissez-vous transporter par un dîner gastronomique imaginé par un chef étoilé au Guide Michelin. Un menu inspiré des saveurs d’autrefois, revisité avec créativité et raffinement, servi dans un des espaces de Lascaux IV, pour une expérience encore plus immersive.

MENU

Foie gras fumé au genévrier

Filet de Truite de la Beune roulée au charbon végétal

Presa de Cochon Grillé au coin du feu et racines fumées

Les Baies de Nos sous bois sur un sabayon aromatisé au Sureau

Accords Mets et Vins millésimés .

English : Soirée art pariétal et gastronomie

16h30. Private 2-hour Prestige tour, and gourmet dinner signed by a Michelin-starred chef, in the heart of one of the Lascaux IV areas. Online booking required. 165?

