Soirée art pariétal et gastronomie Lascaux IV Montignac-Lascaux

Soirée art pariétal et gastronomie

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

17h. Un moment rare, mêlant art pariétal et plaisirs gourmands, pour une expérience aussi savoureuse qu’inoubliable, dans l’un des espaces emblématiques du site. 180€/personne

Ivez une soirée d’exception au cœur de Lascaux IV. Après une visite Prestige, prenez place pour un dîner gastronomique signé par un chef étoilé au Guide Michelin. Un moment rare, mêlant art pariétal et plaisirs gourmands, pour une expérience aussi savoureuse qu’inoubliable, dans l’un des espaces emblématiques du site.

Votre soirée comprend

– Une visite Prestige de 2h00, entièrement guidée

– La possibilité d’arriver plus tôt pour explorer librement les espaces scénographiques

– Un menu d’exception élaboré par un chef étoilé .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10 contact@lascaux.fr

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English : Soirée art pariétal et gastronomie

17h. A rare moment, combining cave art and gourmet delights, for a tasty and unforgettable experience in one of the site?s emblematic spaces. 180/person

L’événement Soirée art pariétal et gastronomie Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère