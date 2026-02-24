Soirée Art & Santé Mentale dans le cadre de la journée de la bipolarité Espace Philippe-Auguste Vernon
Soirée Art & Santé Mentale dans le cadre de la journée de la bipolarité à partir de 18h
Au programme ateliers, rencontres, dédicaces, expo. Et à 20h spectacle La Fille Polaire de Camille FEIST suivi d’un échange avec les artistes invités.
Entrée libre sur réservation uniquement leshirondelles.asso@gmail.com .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie leshirondelles.asso@gmail.com
