Soirée Arts du feu Lycée Jean Monnet Yzeure

Soirée Arts du feu

Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Partagez un moment avec les élèves, professeurs et professionnels des métiers d’art afin de découvrir leur savoir-faire en action !

.

Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 93 01 monnet-yzeure@ac-clermont.fr

English :

Share a moment with students, teachers and craft professionals to discover their know-how in action!

German :

Teilen Sie einen Moment mit Schülern, Lehrern und Fachleuten des Kunsthandwerks, um ihr Know-how in Aktion zu erleben!

Italiano :

Trascorrete un po’ di tempo con studenti, insegnanti e professionisti del settore dell’artigianato artistico e scoprite le loro abilità in azione!

Espanol :

Pase un rato con estudiantes, profesores y profesionales del sector de la artesanía y descubra sus habilidades en acción

L’événement Soirée Arts du feu Yzeure a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région