Soirée Arts du feu Lycée Jean Monnet Yzeure
Soirée Arts du feu Lycée Jean Monnet Yzeure vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Arts du feu
Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure Allier
Début : 2025-11-21 17:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Partagez un moment avec les élèves, professeurs et professionnels des métiers d’art afin de découvrir leur savoir-faire en action !
Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 93 01 monnet-yzeure@ac-clermont.fr
English :
Share a moment with students, teachers and craft professionals to discover their know-how in action!
German :
Teilen Sie einen Moment mit Schülern, Lehrern und Fachleuten des Kunsthandwerks, um ihr Know-how in Aktion zu erleben!
Italiano :
Trascorrete un po’ di tempo con studenti, insegnanti e professionisti del settore dell’artigianato artistico e scoprite le loro abilità in azione!
Espanol :
Pase un rato con estudiantes, profesores y profesionales del sector de la artesanía y descubra sus habilidades en acción
