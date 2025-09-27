Soirée Assagi MJC Lillebonne MJC Lillebonne Nancy
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Samedi 2025-09-27 14:00:00
2025-09-27 23:55:00
2025-09-27
Pour les libertés publiques et collectives, contre la répression !
Après-midi et soirée organisées par Assagi en coordination avec une douzaine de collectifs, associations et syndicats.
Au menu: des ateliers et débats, des jeux, une cantine et des concerts.Tout public
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr
English :
For public and collective freedoms, against repression!
Afternoon and evening organized by Assagi in coordination with a dozen collectives, associations and unions.
On the menu: workshops and debates, games, a canteen and concerts.
German :
Für öffentliche und kollektive Freiheiten, gegen Repression!
Nachmittags und abends organisiert von Assagi in Koordination mit einem Dutzend Kollektiven, Vereinen und Gewerkschaften.
Auf dem Programm stehen Workshops und Debatten, Spiele, eine Kantine und Konzerte.
Italiano :
Per le libertà pubbliche e collettive, contro la repressione!
Pomeriggio e serata organizzati da Assagi in coordinamento con una dozzina di collettivi, associazioni e sindacati.
In programma: laboratori e dibattiti, giochi, mensa e concerti.
Espanol :
Por las libertades públicas y colectivas, ¡contra la represión!
Tarde y noche organizadas por Assagi en coordinación con una decena de colectivos, asociaciones y sindicatos.
En el menú: talleres y debates, juegos, cantina y conciertos.
