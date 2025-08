Soirée Astrale #18 Hiver 3 bis f Aix-en-Provence

Soirée Astrale #18 Hiver 3 bis f Aix-en-Provence vendredi 19 décembre 2025.

Soirée Astrale #18 Hiver

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h. 3 bis f 109 Av. du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les Soirées astrales célèbrent au 3 bis f l’entrée dans chaque nouvelle saison à travers le rituel d’une soirée d’expérimentations artistiques partagées, parcours dans et autour du jardin d’art et d’essai.

Étape de création, Vision spectacle de danse avec des personnes malvoyantes, par Éric Minh Cuong Castaing, compagnie Shonen..



Traversée commentée de l’exposition Weather de Yuyan Wang.



Présentation du travail en cours d’un·e artiste italien.n.e en résidence de recherche dans le cadre du programme Nouveau Grand Tour. .

3 bis f 109 Av. du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

English :

Les Soire?es astrales at 3 bis f celebrate the start of each new season with a ritual evening of shared artistic experimentation in and around the art garden.

German :

Die Soire?és astrales feiern in 3 bis f den Beginn jeder neuen Saison durch das Ritual einer Soire?é mit gemeinsamen künstlerischen Experimenten, einem Rundgang in und um den Kunst- und Versuchsgarten.

Italiano :

Le Soirees astrales al 3 bis f celebrano l’inizio di ogni nuova stagione con una serata rituale di sperimentazione artistica condivisa all’interno e nei dintorni del giardino artistico.

Espanol :

Las Soirees astrales a las 3 bis f celebran el comienzo de cada nueva temporada con una velada ritual de experimentación artística compartida en el jardín del arte y sus alrededores.

L’événement Soirée Astrale #18 Hiver Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence