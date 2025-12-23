Soirée Astro-Piscine une expérience nocturne unique, Les Villages Vovéens

Soirée Astro-Piscine une expérience nocturne unique

46 Rue Jules Langlois Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 17:00:00

fin : 2026-01-02 21:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Soirée Astro-Piscine mêlant détente en bassin et découverte du ciel étoilé pour commencer l’année autrement.

Beaucéo et l’association Antarès proposent une soirée originale qui combine baignade et astronomie. Les bassins sont ouverts en ambiance nocturne pour des animations aquatiques ludiques, pensées pour un large public et une pratique douce de la natation. En parallèle, depuis la terrasse de la piscine, des passionnés d’astronomie accompagnent les participants pour observer le ciel d’hiver et repérer quelques constellations. L’observation dépend bien sûr de la météo et il est conseillé de prévoir des vêtements chauds pour les temps passés à l’extérieur. Cette soirée tout public, sur réservation obligatoire, offre un moment convivial à partager en famille ou entre amis, entre détente dans l’eau et contemplation des étoiles. 5.5 .

46 Rue Jules Langlois Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 46 72 01 64 contact.complexeaquatique@coeurdebeauce.fr

English :

A unique evening of swimming, water games and stargazing at the Complexe Aquatique C?ur de Beauce, for young and old alike.

