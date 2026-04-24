Soirée Astro Solaire Observation de l’éclipse solaire Route de la Corniche Hendaye
Soirée Astro Solaire Observation de l’éclipse solaire Route de la Corniche Hendaye mercredi 12 août 2026.
Hendaye
Soirée Astro Solaire Observation de l’éclipse solaire
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 00:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Public adultes & enfants de plus de 8 ans
Ouverture des inscriptions le lundi 11 mai.
Profitez de l’expérience et des connaissances des scientifiques de la SAPCB et de l’Académie des Sciences pour mieux comprendre le phénomène.
Option beau temps
• 19h15 20h30 Observation de l’Eclipse du soleil
• 21h15 22h15 Conférence Pierre Léna Soleils éclipsés. Ulysse, couronne, Concorde 001 et exoplanètes . Si contre temps conférence de Frédéric Soulu A la poursuite des éclipses avec Antoine d’Abbadie
• 22h15 00h00 Soirée observation du Ciel
Option mauvais temps
• 19h15 20h30 Animations en petits groupes
• 20h45 21h45 Conférence avec Astronome (30 minutes) + projection Eclipse 1973
• 21h45 23h30 Animation/Echanges sur l’observation du Ciel .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51
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English :
L’événement Soirée Astro Solaire Observation de l’éclipse solaire Hendaye a été mis à jour le 2026-04-24 par Hendaye Tourisme & Commerce
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