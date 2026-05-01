Soirée Astrologie Café de la mairie Cambo-les-Bains
Soirée Astrologie Café de la mairie Cambo-les-Bains vendredi 15 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Soirée Astrologie
Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Quel est le rôle des planètes dans notre vie ?
Avec Yvette Lapujade .
Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Astrologie
L’événement Soirée Astrologie Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 12 mai 2026
- Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains 12 mai 2026
- L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains 12 mai 2026
- Balade Les arbres de la bergerie Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains 13 mai 2026
- Lecture d’albums et comptines en basque Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 13 mai 2026