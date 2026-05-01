Soirée Astrologie Café de la mairie Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Soirée Astrologie

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Quel est le rôle des planètes dans notre vie ?

Avec Yvette Lapujade .

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67

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English : Soirée Astrologie

L’événement Soirée Astrologie Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cambo les Bains