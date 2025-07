Soirée astrologie & chevaux Le Cheval un guide La Lucerne-d’Outremer

L’association Le Cheval un Guide a le plaisir d’accueillir David Pochard pour une rencontre inspirante sous les étoiles.

Soirée Astro Spécial Été

Messages du Ciel pour une vie divine sur la Terre?

Vendredi 4 juillet à 20h00

La Lucerne d’Outremer (50320)

Participation au chapeau

Un événement pour :

Se relier au soutien du Zodiaque?

Accélérer le processus d’éveil?

Rencontrer le vivant… et soi-même

Infos & inscriptions :

david.pochard@posteo.net ou lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 ou 06 40 38 51 75?

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Venez vivre un moment de connexion et de transformation dans la douceur de l’été

Le Cheval un guide Blandouet La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 23 74 46 14 david.pochard@posteo.net

English : Soirée astrologie & chevaux

The association Le Cheval un Guide is delighted to welcome David Pochard for an inspiring meeting under the stars.

Special Summer Astro Evening

Messages from Heaven for a divine life on Earth?

Friday, July 4 at 8:00 pm

La Lucerne d?Outremer (50320)

Participation by hat

An event for :

Connect with the support of the Zodiac?

Accelerate the awakening process?

Meet the living… and yourself

Info & registration :

david.pochard@posteo.net or lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 or 06 40 38 51 75?

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Come and experience a moment of connection and transformation in the warmth of summer

German :

Der Verein Le Cheval un Guide freut sich, David Pochard zu einem inspirierenden Treffen unter dem Sternenhimmel begrüßen zu dürfen.

Astro-Abend mit Sommer-Special

Botschaften des Himmels für ein göttliches Leben auf der Erde?

Freitag, den 4. Juli um 20.00 Uhr

La Lucerne d’Outremer (50320)

Teilnahme mit Hut

Eine Veranstaltung für :

Sich mit der Unterstützung des Zodiaks verbinden?

Den Prozess des Erwachens zu beschleunigen?

Dem Lebendigen zu begegnen… und sich selbst

Infos & Anmeldung :

david.pochard@posteo.net oder lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 oder 06 40 38 51 75?

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Erleben Sie einen Moment der Verbindung und der Transformation im warmen Sommer

Italiano :

L’associazione Le Cheval un Guide è lieta di accogliere David Pochard per un incontro stimolante sotto le stelle.

Serata astro estiva speciale

Messaggi dal cielo per una vita divina sulla Terra?

Venerdì 4 luglio alle 20.00

La Lucerna di Outremer (50320)

Partecipazione a cappello

Un evento per :

Connettersi con il supporto dello Zodiaco?

Accelerare il processo di risveglio?

Incontrare i vivi… e se stessi

Info e iscrizioni :

david.pochard@posteo.net o lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 o 06 40 38 51 75?

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Venite a sperimentare un momento di connessione e trasformazione nel calore dell’estate

Espanol :

La asociación Le Cheval un Guide se complace en recibir a David Pochard para un encuentro inspirador bajo las estrellas.

Velada especial Astro de verano

¿Mensajes del Cielo para una vida divina en la Tierra?

Viernes 4 de julio a las 20.00 h

La Lucerne d’Outremer (50320)

Participación con sombrero

Un evento para :

¿Conectar con el apoyo del Zodíaco?

¿Acelerar el proceso de despertar?

Conocer a los vivos… y a ti mismo

Información e inscripciones :

david.pochard@posteo.net o lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 o 06 40 38 51 75?

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Ven a vivir un momento de conexión y transformación al calor del verano

