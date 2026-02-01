SOIRÉE ASTROLOGIE Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

SOIRÉE ASTROLOGIE

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Nous vous invitons à une soirée captivante autour de l’astrologie, animée par Christophe Pelletier, tarologue et astrologue.

Lors de cette rencontre, Christophe partagera son parcours et expliquera en quoi l’astrologie est un véritable outil de connaissance de soi. Bien plus qu’une simple lecture de votre personnalité, l’astrologie permet d’explorer les grandes lignes de votre avenir… mais aussi de remonter le fil du temps jusqu’à vos vies antérieures ! Une approche aussi spirituelle que personnelle, pour mieux comprendre votre chemin de vie dans sa globalité.

Après la conférence, la soirée se poursuivra par un moment d’échanges et de questions-réponses. Chacun pourra intervenir, poser ses questions et dialoguer avec Christophe Pelletier dans une atmosphère conviviale et interactive.

Que vous soyez passionné d’ésotérisme ou simplement curieux d’en apprendre plus sur vous-même, cette soirée sera une belle opportunité de vous connecter aux mystères des astres. Entre passé et avenir, l’astrologie vous invite à un voyage hors du temps… et profondément révélateur.Adultes

25 .

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to a captivating evening of astrology, hosted by Christophe Pelletier, tarologist and astrologer.

Christophe will share his experience and explain how astrology is a true tool for self-knowledge. Much more than a simple reading of your personality, astrology allows you to explore the broad outlines of your future? but also to go back in time to your past lives! An approach that’s as spiritual as it is personal, for a better understanding of your whole life path.

After the lecture, the evening will continue with a question-and-answer session. There will be plenty of opportunity for everyone to ask questions and chat with Christophe Pelletier in a friendly, interactive atmosphere.

Whether you’re passionate about esotericism or simply curious to learn more about yourself, this evening will be a great opportunity to connect with the mysteries of the stars. Between past and future, astrology invites you on a timeless and deeply revealing journey.

L’événement SOIRÉE ASTROLOGIE Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-02-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES