Soirée astrologie : visite guidée + conférence

Soirée astrologie : visite guidée + conférence jeudi 25 septembre 2025.

Suivez Guillaume, votre guide des légendes, et plongez au cœur d’un Paris mystérieux afin de percer les secrets ésotériques de la Ville Lumière. Accompagné de Fabienne Tanti, une astrologue chevronnée, ils vous proposeront une balade astrologique dans le quartier du Louvre afin de découvrir la face cachée de certains monuments emblématiques. De Catherine de Médicis à François Mitterrand en passant par Napoléon, ils sont nombreux à avoir entretenu un rapport particulier avec cet art occulte.

Exceptionnellement, l’USF – Union Spirite de France – vous ouvrira ses portes afin de prolonger la soirée en son sein et vous initier à la lecture d’un thème astral et aux bases de l’astrologie.

Une soirée magique au cœur de Paris afin de réveiller le Nostradamus qui sommeille en vous !

Cette soirée extraordinaire sera animée par Guillaume BERTRAND (guide conférencier) et Fabienne TANTI (astrologue).

De tout temps, l’homme a cherché à comprendre sa place dans l’Univers et à se mettre en relation avec les astres. L’astrologie a toujours eu une place particulière au cœur de l’Histoire jusqu’aux plus hauts sommets du pouvoir.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h30 à 21h00

Le jeudi 25 septembre 2025

de 18h30 à 20h30

Le jeudi 27 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

payant

29€/pers

Public adultes.

début : 2025-09-25T21:30:00+02:00

fin : 2025-12-11T22:00:00+01:00

https://www.sous-les-paves.com/produit/balade-astrologique-en-nocturne/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr