Informations pratiques

Saint-Médard

Soirée astronomie à l’oeil nu

Saint-Médard Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01

Préparez-vous à lever les yeux et à vous émerveiller ! Accompagnés de Patrick Pelletier, passionné d’astronomie, partez à la découverte du ciel d’été dans une approche simple et accessible, à l’œil nu.

Au fil de la soirée, vous apprendrez à reconnaître les principales étoiles et constellations, à faire la différence entre une étoile, une planète, un satellite ou un avion, et à vous repérer dans le ciel nocturne. Cette observation est aussi une plongée dans le temps découvrez comment, autrefois dans le Berry, les constellations servaient de repères aux travaux agricoles et rythmaient la vie quotidienne. Une soirée de contemplation et de transmission, pour (re)découvrir que la beauté du ciel est à la portée de tous.

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

Saint-Médard 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Get ready to look up and be amazed! Join Patrick Pelletier, an astronomy enthusiast, as he takes you on a journey to discover the summer night sky in a simple and accessible way, with the naked eye.

L’événement Soirée astronomie à l’oeil nu Saint-Médard a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châtillonnais en Berry