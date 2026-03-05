SOIRÉE ASTRONOMIE AU MUSÉE DE CERDAGNE

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée spéciale astronomie au Musée de Cerdagne dans le cadre de la Nuit des Musées 2026 !

Avec la présence de l’association 450 000 années-lumières

Au programme

20h30 Conférence sur l’architecture de l’univers par Cyrille Calvet

21h30 séance …

.

Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special astronomy evening at the Musée de Cerdagne as part of Nuit des Musées 2026!

With the presence of the 450,000 light-years association

Program:

8:30pm: Lecture on the architecture of the universe by Cyrille Calvet

9:30pm: Film session …

L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE AU MUSÉE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-03-05 par OTC PYRENEES CERDAGNE