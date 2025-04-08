Soirée astronomie avec Ciel en Carladez Thérondels

Soirée astronomie avec Ciel en Carladez Thérondels mardi 8 avril 2025.

Soirée astronomie avec Ciel en Carladez

Frons Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-04-08

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-04-08 2025-07-03 2025-07-22 2025-08-14 2025-09-04

Sortie astronomie avec l’association Ciel en Carladez, dans un observatoire équipé d’un télescope, à Frons (Thérondels). Un cadre d’observatoire réputé et une équipe de passionnés vous offrent un moment privilégié avec le Ciel du Carladez !

L’observatoire est doté de plusieurs télescopes dont un fixe de 250mm. Le Carladez offre un contexte remarquable pour l’observation des étoiles.

L’activité se fera en 2 temps:

Lors de la première partie vous pourrez observer les étoiles en extérieur avec un bénévole de l’association Ciel en Carladez.

La deuxième partie sera le visionnage de quelques objets célestes avec le télescope dans le dôme de l’observatoire.

Sorties astronomies ouvertes à tous.

Rendez-vous au parking de l’Observatoire

Réservation obligatoire auprès du Bureau d’information touristique de Mur-de-Barrez: 05 65 66 10 16

Animaux interdits.

Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité d’installation d’un télescope en extérieur.

Les sorties peuvent être annulées si les conditions météorologiques sont défavorables.

http://cielencarladez.free.fr/ .

Frons Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16 carladez@tourismeenaubrac.com

English :

Astronomy outing with the Ciel en Carladez association, at a telescope-equipped observatory in Frons (Thérondels). A renowned observatory setting and a team of enthusiasts offer you a privileged moment with the Carladez sky!

German :

Astronomieausflug mit dem Verein Ciel en Carladez in eine mit einem Teleskop ausgestattete Sternwarte in Frons (Thérondels). Die Umgebung einer renommierten Sternwarte und ein Team von Enthusiasten bieten Ihnen einen besonderen Moment mit dem Ciel du Carladez!

Italiano :

Uscita astronomica con l’associazione Ciel en Carladez, in un osservatorio dotato di telescopio, a Frons (Thérondels). Un osservatorio rinomato e un team di appassionati vi offrono un momento privilegiato con il cielo di Carladez!

Espanol :

Salida astronómica con la asociación Ciel en Carladez, en un observatorio equipado con telescopio, en Frons (Thérondels). ¡Un observatorio de renombre y un equipo de aficionados le ofrecen un momento privilegiado con el cielo de Carladez!

