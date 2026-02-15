Soirée astronomie avec Ciel en Carladez Thérondels

Soirée astronomie avec Ciel en Carladez

Sortie astronomie avec l’association Ciel en Carladez, dans un observatoire équipé d’un télescope, à Frons (Thérondels). Un cadre d’observatoire réputé et une équipe de passionnés vous offrent un moment privilégié avec le Ciel du Carladez !

L’observatoire est doté de plusieurs télescopes dont un fixe de 250mm. Le Carladez offre un contexte remarquable pour l’observation des étoiles.

L’activité se fera en 2 temps:

Lors de la première partie vous pourrez observer les étoiles en extérieur avec un bénévole de l’association Ciel en Carladez.

La deuxième partie sera le visionnage de quelques objets célestes avec le télescope dans le dôme de l’observatoire.

Sorties astronomies ouvertes à tous.

Rendez-vous au parking de l’Observatoire

Réservation obligatoire auprès du Bureau d’information touristique de Mur-de-Barrez: 05 65 66 10 16

Ou auprès de l’organisateur 06 84 60 72 44

Animaux interdits.

Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité d’installation d’un télescope en extérieur.

Les sorties peuvent être annulées si les conditions météorologiques sont défavorables.

http://cielencarladez.free.fr/ .

English :

Astronomy outing with the Ciel en Carladez association, at a telescope-equipped observatory in Frons (Thérondels). A renowned observatory setting and a team of enthusiasts offer you a privileged moment with the Carladez sky!

