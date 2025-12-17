Soirée Astronomie Cahors
Soirée Astronomie Cahors vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Astronomie
185 avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 20:00:00
Date(s) :
2026-01-30
La Médiathèque du Grand Cahors propose une soirée thématique sur l’astronomie et plus particulièrement les aurores boréales
La Médiathèque du Grand Cahors propose une soirée thématique sur l’astronomie et plus particulièrement les aurores boréales. Animée par Raphaël MELLAC, en partenariat avec le club d’astronomie de Gigouzac. .
185 avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiathèque du Grand Cahors offers a themed evening on astronomy, with a particular focus on the northern lights
L’événement Soirée Astronomie Cahors a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cahors Vallée du Lot