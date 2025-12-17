Soirée Astronomie

185 avenue Jean Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

Date(s) :

2026-01-30

La Médiathèque du Grand Cahors propose une soirée thématique sur l’astronomie et plus particulièrement les aurores boréales. Animée par Raphaël MELLAC, en partenariat avec le club d’astronomie de Gigouzac. .

185 avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

English :

The Médiathèque du Grand Cahors offers a themed evening on astronomy, with a particular focus on the northern lights

L’événement Soirée Astronomie Cahors a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cahors Vallée du Lot