Haute-Garonne

SOIRÉE ASTRONOMIE
16 Avenue de Mazères
Calmont
Haute-Garonne

Début : 2025-06-28 21:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Soirée Astronomie animée par l’association ‘Une nuit la tête dans les étoiles et la médiathèque de Calmont le Samedi 28 juin 2025 à 21h30.

L’animation est conditionnée par la météo.

Vente de boisson, de confiseries et de photos sur place.

Entrée gratuite. Sur inscription au 05.62.23.00.31 ou par mail à bibliotheque.calmont@orange.fr . .

16 Avenue de Mazères

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 bibliotheque.calmont@orange.fr

English :

Astronomy evening hosted by the association « Une nuit la tête dans les étoiles » and the Calmont media library on Saturday June 28, 2025 at 9:30pm.

German :

Astronomie-Abend unter der Leitung des Vereins « Une nuit la tête dans les étoiles » und der Mediathek von Calmont am Samstag, den 28. Juni 2025 um 21:30 Uhr.

Italiano :

Serata astronomica organizzata dall’associazione « Une nuit la tête dans les étoiles » e dalla mediateca Calmont sabato 28 giugno 2025 alle 21.30.

Espanol :

Velada astronómica organizada por la asociación « Une nuit la tête dans les étoiles » y la mediateca Calmont el sábado 28 de junio de 2025 a las 21.30 h.

