SOIRÉE ASTRONOMIE ÉCOLE MARIE CARPANTIER Calmont

Calmont

SOIRÉE ASTRONOMIE

ÉCOLE MARIE CARPANTIER 18 Avenue de Mazères Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

En cette belle soirée de printemps, profitez de la nuit pour observer les étoiles, et en savoir plus sur elles et leurs légendes.

Organisé par la Médiathèque de Calmont, avec l’association Une nuit la tête dans les étoiles.

Observé le ciel avec des passionnés qui seront là pour vous guider et vous aiguiller. .

ÉCOLE MARIE CARPANTIER 18 Avenue de Mazères Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 bibliotheque.calmont@orange.fr

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English :

On this beautiful spring evening, take advantage of the night to observe the stars and learn more about them and their legends.

L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE Calmont a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE