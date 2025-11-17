Soirée astronomie Ferme du Parcot Échourgnac

Soirée astronomie Ferme du Parcot Échourgnac lundi 17 novembre 2025.

Soirée astronomie

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Soirée astronomie à partir de 19h- restauration sur place (soupe et gâteaux) observation du ciel (ou animation en intérieur si mauvais temps) 07 85 02 35 26 .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

