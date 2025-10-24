Soirée astronomie et crêpes party Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains

Soirée astronomie et crêpes party Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains vendredi 24 octobre 2025.

Soirée astronomie et crêpes party

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

A partir de 16h30 buvette, crêpes et jeux.

A partir de 18h initiation à l’astronomie, contes et légendes du ciel… avec l’association Frêne !

Sur inscription. .

Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

English : Soirée astronomie et crêpes party

German : Soirée astronomie et crêpes party

Italiano :

Espanol : Soirée astronomie et crêpes party

L’événement Soirée astronomie et crêpes party Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn