Soirée astronomie et crêpes party Accueil de loisirs Ogeu-les-Bains

Soirée astronomie et crêpes party
Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
A partir de 16h30 buvette, crêpes et jeux.
A partir de 18h initiation à l’astronomie, contes et légendes du ciel… avec l’association Frêne !
Sur inscription. .
Accueil de loisirs 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org
