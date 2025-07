Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil La Trinité-sur-Mer

Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil La Trinité-sur-Mer mardi 15 juillet 2025.

Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil

Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-07-15 22:00:00

fin : 2025-07-22 00:30:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-26

Partons à la découverte des étoiles et constellations, et aussi de cette nature au soleil couchant. Quelques planètes seront observées, ainsi que l’écoute des cris et chants des oiseaux.

Activité maintenue même en cas de ciel couvert (balade nature dans les deux cas). Découvrez un monde fascinant, celui des étoiles, un monde qui nous dépasse et que nous pouvons observer et approcher grâce à un télescope mis à disposition. Ce sera l’occasion d’apprendre à se repérer dans le ciel et s’initier à la connaissance des constellations.

Minimum 8 adultes, maximum 22 personnes.

Réservation par téléphone ou à l’accueil des Offices de Tourisme de la Baie de Quiberon. .

Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

