Soirée astronomie et planétarium Maison du Lieutenant Servoz

Soirée astronomie et planétarium

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Franchissez la porte du planétarium et embarquez pour un voyage immersif jusqu’aux confins du système solaire. Si le ciel est clair, la soirée se poursuivra à l’extérieur, avec une observation du ciel au télescope.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step through the planetarium door and embark on an immersive journey to the farthest reaches of the solar system. If the sky is clear, the evening continues outside, with a telescopic observation of the sky.

L’événement Soirée astronomie et planétarium Servoz a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc