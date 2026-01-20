Soirée astronomie et planétarium Maison du Lieutenant Servoz
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
2026-02-26
Franchissez la porte du planétarium et embarquez pour un voyage immersif jusqu’aux confins du système solaire. Si le ciel est clair, la soirée se poursuivra à l’extérieur, avec une observation du ciel au télescope.
Step through the planetarium door and embark on an immersive journey to the farthest reaches of the solar system. If the sky is clear, the evening continues outside, with a telescopic observation of the sky.
