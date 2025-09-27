Soirée astronomie Bains les Bains La Vôge-les-Bains

Soirée astronomie Bains les Bains La Vôge-les-Bains samedi 27 septembre 2025.

Soirée astronomie

Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:00:00

Soirée Astronomie avec un atelier pour les enfants et la visite dans les étoiles une fois la nuit tombée. Gratuit, ouvert à tous.

Buvette et petite restauration sur placeTout public

Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39

English :

Astronomy evening with a workshop for children and a visit to the stars after dark. Free, open to all.

Refreshments and snacks on site

German :

Astronomie-Abend mit einem Workshop für Kinder und dem Besuch in den Sternen, sobald es dunkel ist. Kostenlos, offen für alle.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Serata astronomica con laboratorio per bambini e visita alle stelle dopo il tramonto. Gratuito, aperto a tutti.

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Tarde de astronomía con un taller para niños y una visita a las estrellas al anochecer. Gratuito, abierto a todos.

Refrescos y aperitivos in situ

L’événement Soirée astronomie La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OT EPINAL ET SA REGION