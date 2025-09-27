Soirée astronomie Bains les Bains La Vôge-les-Bains
Soirée astronomie Bains les Bains La Vôge-les-Bains samedi 27 septembre 2025.
Soirée astronomie
Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains Vosges
Soirée Astronomie avec un atelier pour les enfants et la visite dans les étoiles une fois la nuit tombée. Gratuit, ouvert à tous.
Buvette et petite restauration sur placeTout public
Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39
English :
Astronomy evening with a workshop for children and a visit to the stars after dark. Free, open to all.
Refreshments and snacks on site
German :
Astronomie-Abend mit einem Workshop für Kinder und dem Besuch in den Sternen, sobald es dunkel ist. Kostenlos, offen für alle.
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Serata astronomica con laboratorio per bambini e visita alle stelle dopo il tramonto. Gratuito, aperto a tutti.
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Tarde de astronomía con un taller para niños y una visita a las estrellas al anochecer. Gratuito, abierto a todos.
Refrescos y aperitivos in situ
