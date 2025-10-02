Soirée astronomie Villa Bellevue Château Calissanne Lançon-Provence
Soirée astronomie Villa Bellevue Château Calissanne Lançon-Provence jeudi 2 octobre 2025.
Soirée astronomie
Jeudi 2 octobre 2025 de 18h30 à 22h30. Villa Bellevue Château Calissanne RD 10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02 22:30:00
2025-10-02
Soirée astronomie dans les vignes
Venez observer les étoiles un verre à la main à la Villa Bellevue grâce à Adrien de @provence-astro. .
Villa Bellevue Château Calissanne RD 10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 tourismebellevue@chateau-calissanne.fr
English :
Astronomy evening in the vineyards
German :
Astronomieabend in den Weinbergen
Italiano :
Serata astronomica nei vigneti
Espanol :
Velada astronómica en los viñedos
