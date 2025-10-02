Soirée astronomie Villa Bellevue Château Calissanne Lançon-Provence

Soirée astronomie Villa Bellevue Château Calissanne Lançon-Provence jeudi 2 octobre 2025.

Soirée astronomie

Jeudi 2 octobre 2025 de 18h30 à 22h30. Villa Bellevue Château Calissanne RD 10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Soirée astronomie dans les vignes

Venez observer les étoiles un verre à la main à la Villa Bellevue grâce à Adrien de @provence-astro. .

Villa Bellevue Château Calissanne RD 10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 tourismebellevue@chateau-calissanne.fr

English :

Astronomy evening in the vineyards

German :

Astronomieabend in den Weinbergen

Italiano :

Serata astronomica nei vigneti

Espanol :

Velada astronómica en los viñedos

L’événement Soirée astronomie Lançon-Provence a été mis à jour le 2025-09-03 par Provence Tourisme