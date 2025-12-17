Soirée astronomie Le Montat
Soirée astronomie Le Montat vendredi 9 janvier 2026.
Soirée astronomie
Le Montat Lot
Gratuit
Début : 2026-01-09 20:00:00
fin : 2026-01-09 22:00:00
2026-01-09
Soirée astronomie à la bibliothèque du Montat, sur le thème des origines de la vie. Animée par Bernard Déléris, en partenariat avec le Club d’astronomie de Gigouzac. .
Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 01 17
English :
Astronomy evening at the Montat library, on the theme of the origins of life
