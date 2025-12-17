Soirée astronomie

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09 22:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Soirée astronomie à la bibliothèque du Montat, sur le thème des origines de la vie

Soirée astronomie à la bibliothèque du Montat, sur le thème des origines de la vie. Animée par Bernard Déléris, en partenariat avec le Club d’astronomie de Gigouzac. .

Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 01 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Astronomy evening at the Montat library, on the theme of the origins of life

L’événement Soirée astronomie Le Montat a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cahors Vallée du Lot