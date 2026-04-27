Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume
Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume vendredi 12 juin 2026.
La Chaume
Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts
La Chaume Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 23:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Mélange de science, d’observations, d’histoires et de rêveries. Éric Gruot vous propose, au travers de cette animation et grâce à différents instruments d’astronomie, d’en découvrir plus les étoiles. .
La Chaume 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English : Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts
L’événement Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume a été mis à jour le 2026-04-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)