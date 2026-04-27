La Chaume

Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts

La Chaume Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Mélange de science, d’observations, d’histoires et de rêveries. Éric Gruot vous propose, au travers de cette animation et grâce à différents instruments d’astronomie, d’en découvrir plus les étoiles. .

La Chaume 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts

L’événement Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume a été mis à jour le 2026-04-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)