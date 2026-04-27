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Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume

Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume vendredi 12 juin 2026.

Ville : 21520 La Chaume

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

La Chaume

Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts

La Chaume Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Mélange de science, d’observations, d’histoires et de rêveries. Éric Gruot vous propose, au travers de cette animation et grâce à différents instruments d’astronomie, d’en découvrir plus les étoiles.   .

La Chaume 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English : Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts

L’événement Soirée astronomie Les Nuits des Forêts au Parc national de forêts La Chaume a été mis à jour le 2026-04-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)