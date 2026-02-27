Soirée astronomie L’Univers Maison de la Nature Boult-aux-Bois

vendredi 20 mars 2026.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

2026-03-20

Présentation des grandes étapes de l’histoire de l’Univers
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

Introducing the major stages in the history of the Universe

