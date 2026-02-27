Soirée astronomie L’Univers Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Soirée astronomie L’Univers Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 20 mars 2026.
Soirée astronomie L’Univers
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Présentation des grandes étapes de l’histoire de l’Univers
.
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introducing the major stages in the history of the Universe
L’événement Soirée astronomie L’Univers Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme