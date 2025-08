Soirée astronomie Route du col de Merdassier Manigod

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-08-08 20:45:00

Une soirée à observer les étoiles le 8 août à Manigod

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

English :

An evening of stargazing on 8 August in Manigod

German :

Ein Abend zum Sternegucken am 8. August in Manigod

Italiano :

Una serata di osservazione delle stelle l’8 agosto a Manigod

Espanol :

Observación de las estrellas el 8 de agosto en Manigod

