Soirée astronomie Rue de Béla Mauléon-Licharre
Soirée astronomie Rue de Béla Mauléon-Licharre samedi 29 novembre 2025.
Soirée astronomie
Rue de Béla Halles de la Haute-Ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
La médiathèque de Mauléon organise un événement hors les murs avec la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque.
Au programme
– de 15 h 30 à 16 h 30 puis de 16 h 45 à 17 h 45 deux séances de planétarium dôme hémisphérique présentant à l’intérieur une reproduction du ciel animée avec ses constellations, ses étoiles, ses planètes, ses nébuleuses, galaxies et objets de l’univers. Jauges des séances limitées, inscription auprès de la médiathèque.
– dès 16 h animation avec maquettes et exposition.
– de 18 h 30 à 20 h observation du ciel nocturne au château fort. .
Rue de Béla Halles de la Haute-Ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
English : Soirée astronomie
German : Soirée astronomie
Italiano :
Espanol : Soirée astronomie
L’événement Soirée astronomie Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque