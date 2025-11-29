Soirée astronomie Rue de Béla Mauléon-Licharre

Soirée astronomie

Rue de Béla Halles de la Haute-Ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La médiathèque de Mauléon organise un événement hors les murs avec la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque.

Au programme

– de 15 h 30 à 16 h 30 puis de 16 h 45 à 17 h 45 deux séances de planétarium dôme hémisphérique présentant à l’intérieur une reproduction du ciel animée avec ses constellations, ses étoiles, ses planètes, ses nébuleuses, galaxies et objets de l’univers. Jauges des séances limitées, inscription auprès de la médiathèque.

– dès 16 h animation avec maquettes et exposition.

– de 18 h 30 à 20 h observation du ciel nocturne au château fort. .

Rue de Béla Halles de la Haute-Ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

