SOIRÉE ASTRONOMIE Nazelles-Négron mercredi 16 juillet 2025.

Rue Camille Breton Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Mercredi 2025-07-16 22:00:00

fin : 2025-07-16 00:00:00

2025-07-16

Le mercredi 16 juillet à 22h soirée observation des étoiles au Camping les Pâtis avec l’association Astronomie en Val d’Amboise. Manifestation gratuite Ouvert à tous .

Rue Camille Breton Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 10 29 71 campinglespatis@wildbed.fr

English :

Wednesday July 16 at 10pm, star-gazing evening at Camping les Pâtis with the association Astronomie en Val d’Amboise.

German :

Am Mittwoch, den 16. Juli um 22 Uhr Abend zur Sternenbeobachtung auf dem Campingplatz Les Pâtis mit dem Verein Astronomie en Val d’Amboise.

Italiano :

Mercoledì 16 luglio alle 22.00, serata di osservazione delle stelle al campeggio Les Pâtis con l’associazione Astronomie en Val d’Amboise.

Espanol :

Miércoles 16 de julio a las 22:00 h, velada de observación de estrellas en el camping Les Pâtis con la asociación Astronomie en Val d’Amboise.

