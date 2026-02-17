Soirée Astronomie Nuit de l’équinoxe Stade de football Fours
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21 23:59:00
2026-03-21
Le Club d’astronomie Les Pléïades 58 organise une soirée d’observation samedi 21 mars 2026 à 19h30 sur le terrain de football à Fours.
Ce sera l’occasion de découvrir le ciel de printemps, en cette période d’équinoxe.
Evènement gratuit, sans réservation.
Infos au 06 77 02 22 32. .
