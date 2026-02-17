Soirée Astronomie Nuit de l’équinoxe Stade de football Fours

Soirée Astronomie Nuit de l’équinoxe

Le Club d’astronomie Les Pléïades 58 organise une soirée d’observation samedi 21 mars 2026 à 19h30 sur le terrain de football à Fours.

Ce sera l’occasion de découvrir le ciel de printemps, en cette période d’équinoxe.

Evènement gratuit, sans réservation.

Infos au 06 77 02 22 32. .

Stade de football Le Chêne Béni Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 02 22 32

