Soirée astronomie Mairie Rilhac-Treignac
Soirée astronomie Mairie Rilhac-Treignac samedi 11 avril 2026.
Soirée astronomie
Mairie Le Bourg Rilhac-Treignac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les lampadaires s’éteignent et les étoiles s’allument… Quoi de mieux que des instruments d’astronomie sophistiqués pour observer l’immensité du ciel et aider l’œil à voir plus loin ?
Animation par le CAC-C
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météo.
Durée 2h30 Pensez à bien vous couvrir.
Réservations au 06 77 83 91 31 (nombre de place limité). .
Mairie Le Bourg Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31
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English : Soirée astronomie
L’événement Soirée astronomie Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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