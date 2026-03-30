Soirée astronomie Mairie Rilhac-Treignac

Soirée astronomie

Mairie Le Bourg Rilhac-Treignac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les lampadaires s’éteignent et les étoiles s’allument… Quoi de mieux que des instruments d’astronomie sophistiqués pour observer l’immensité du ciel et aider l’œil à voir plus loin ?

Animation par le CAC-C

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météo.

Durée 2h30 Pensez à bien vous couvrir.

Réservations au 06 77 83 91 31 (nombre de place limité). .

Mairie Le Bourg Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31

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English : Soirée astronomie

L’événement Soirée astronomie Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze