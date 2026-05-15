Servian

SOIRÉE ASTRONOMIE SERVIAN

Aire du Campotel Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez profiter d’un moment familial et découvrez le ciel et ses mystères, lors d’une soirée Astronomie .

Vivez une expérience unique entre science et convivialité, avec une soirée dédiée à l’astronomie. Au programme observation du Soleil en début de soirée, puis un temps de partage autour d’un pique-nique tiré du sac. La nuit se poursuivra avec une conférence suivie d’une observation des étoiles, pour partir à la découverte de l’univers. Un rendez-vous familial, où petits et grands sont invités à lever les yeux vers le ciel et à s’émerveiller ensemble ! Tout public et sur inscription. .

Aire du Campotel Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr

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English :

Come and discover the sky and its mysteries during an Astronomy evening.

L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE SERVIAN Servian a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34