Soirée Astronomie Sévérac d’Aveyron

Sévérac d'Aveyron

Dimanche 2025-08-16

2025-08-17

2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-30 2025-08-31

Observation du ciel avec jumelles, lunettes astronomiques et télescopes dans notre galaxie et plus loin !

En cas de couverture nuageuse, une formation « cueilleurs de météorites » à Sévérac-le-Château remplacera l’observation.

Les lieux de rendez-vous sont détaillés lors de la réservation. 10 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 56 80 43 79 jeanoel_soum@hotmail.fr

English :

Skywatching with binoculars, spyglasses and telescopes in our galaxy and beyond!

German :

Himmelsbeobachtung mit Ferngläsern, astronomischen Brillen und Teleskopen in unserer Galaxie und weiter weg!

Italiano :

Skywatching con binocoli, cannocchiali e telescopi nella nostra galassia e oltre!

Espanol :

Observación del cielo con prismáticos, catalejos y telescopios en nuestra galaxia y más allá

