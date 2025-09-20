Soirée astronomie Vieux-Manoir
Début : 2025-09-20 19:00:00
L’association Alternatiba Moulin d’Ecalles vous invite à sa soirée astronomie le samedi 20 septembre à 19h à Vieux Manoir.
Rendez-vous est donné sur le parking de la salle des fêtes.
Prévoir un pique-nique à partager, vêtements chauds et lampe.
Sortie gratuite et familiale !
Inscription au 06 33 72 73 24
Annulation possible en cas de mauvaise météo. .
Vieux-Manoir 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 72 73 24 alternatiba_mde@protonmail.com
