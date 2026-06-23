Cazevieille

Soirée Astronomie & Vins

Clos des Reboussiers Cazevieille Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Levez les yeux vers le ciel et laissez-vous guider à travers les mystères de l’Univers, entre étoiles, découvertes et plaisirs gourmands.

Plongez dans l’univers fascinant de l’astronomie lors d’une soirée immersive au sein du vignoble du Clos des Reboussiers. Accompagnés par une spécialiste de Cévennes Immersion, partez à la découverte des étoiles et des merveilles du ciel nocturne à travers des explications accessibles et passionnantes.

Entre observation, échanges et émerveillement, cette expérience invite à mieux comprendre l’Univers qui nous entoure, tout en profitant d’un moment convivial autour des vins du domaine et de savoureuses planches de fromages et de charcuteries.

Une rencontre unique entre science, terroir et contemplation, où le ciel devient le plus beau des spectacles. .

Clos des Reboussiers Cazevieille 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 91 20 12 contact@closdesreboussiers.fr

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English :

Look up at the sky and let yourself be guided through the mysteries of the Universe, between stars, discoveries, and gourmet pleasures.

L’événement Soirée Astronomie & Vins Cazevieille a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup