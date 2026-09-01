Soirée Atelier Dégustation La Winery, ARSAC Arsac

Informations pratiques

Arsac

Soirée Atelier Dégustation

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Dégustation de 6 nouveautés de la rentrée : blancs & rouges

Début de l’atelier 19h30

Animation- Quiz – Ambiance conviviale .

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51 evenementiel@winery.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Atelier Dégustation

L’événement Soirée Atelier Dégustation Arsac a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme