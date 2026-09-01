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Soirée Atelier Dégustation La Winery, ARSAC Arsac

vendredi 25 septembre 2026 · La Winery, ARSAC · Arsac

Soirée Atelier Dégustation La Winery, ARSAC Arsac

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Winery, ARSAC
Adresse
1 Rond point des vendangeurs
Ville
33460 Arsac
Département
Gironde
Tarif

Arsac

Soirée Atelier Dégustation

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Dégustation de 6 nouveautés de la rentrée : blancs & rouges
Début de l’atelier 19h30
Animation- Quiz – Ambiance conviviale   .

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51  evenementiel@winery.fr

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English : Soirée Atelier Dégustation

L’événement Soirée Atelier Dégustation Arsac a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme

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