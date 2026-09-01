Soirée Atelier Dégustation La Winery, ARSAC Arsac
vendredi 25 septembre 2026 · La Winery, ARSAC · Arsac
Informations pratiques
Arsac
Soirée Atelier Dégustation
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Dégustation de 6 nouveautés de la rentrée : blancs & rouges
Début de l’atelier 19h30
Animation- Quiz – Ambiance conviviale .
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51 evenementiel@winery.fr
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English : Soirée Atelier Dégustation
L’événement Soirée Atelier Dégustation Arsac a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme
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