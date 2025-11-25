Soirée Ateliers Ensemble contre les violences faites aux femmes rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Soirée Ateliers Ensemble contre les violences faites aux femmes rue Jean de Bourbon Yssingeaux mardi 25 novembre 2025.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 21:00:00
2025-11-25
La Maison de Protection des Familles de la gendarmerie de la Haute-Loire organise une soirée d’ateliers ouverte à toutes, afin de mieux s’informer, se relaxer et renforcer la confiance en soi.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 49 49
English :
The Haute-Loire Gendarmerie?s Maison de Protection des Familles (family protection center) is organizing an evening of workshops, open to all, to learn more, relax and boost self-confidence.
German :
Das Familienschutzhaus der Gendarmerie des Departements Haute-Loire organisiert einen Abend mit Workshops, an dem alle teilnehmen können, um sich besser zu informieren, sich zu entspannen und das Selbstvertrauen zu stärken.
Italiano :
Il Centro di protezione della famiglia della Gendarmeria dell’Alta Loira organizza una serata di workshop aperta a tutti, per aiutarli a saperne di più, a rilassarsi e a rafforzare la loro fiducia in se stessi.
Espanol :
El Centro de Protección Familiar de la Gendarmería del Alto Loira organiza una tarde de talleres abiertos a todos, para que se informen, se relajen y adquieran confianza en sí mismos.
