Soirée au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

Soirée au Bistrot Braisé

Du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 20:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-02

Préparez-vous pour un week-end qui s’annonce bouillant !

Au programme DJ SET & Restauration !



– Vendredi soir DJ THIBZ

– Samedi soir DJ Enzo C



Le Bistrot Braisé vous attends nombreux ! .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an exciting weekend!

L’événement Soirée au Bistrot Braisé Arles a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme d’Arles