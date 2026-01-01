Soirée au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles
Du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône
Préparez-vous pour un week-end qui s’annonce bouillant !
Au programme DJ SET & Restauration !
– Vendredi soir DJ THIBZ
– Samedi soir DJ Enzo C
Le Bistrot Braisé vous attends nombreux ! .
Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71
English :
Get ready for an exciting weekend!
